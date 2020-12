Clamoroso a Torino a metà partita Juve sotto e in dieci

22 dicembre 2020 a

Sembra la giornata nera della Juventus. Dopo il ricorso vinto dal Napoli che nel pomeriggio ha tolto 3 punti ai bianconeri costringendoli a giocare quella partita che non si disputó mai, serataccia in campo a Torino per l’anticipo di campionato con la Fiorentina. Doveva essere la gran serata dell’ex, Federico Chiesa e invece in campo nel primo tempo si è visto solo il colore viola. La partita si è messa male subito per i bianconeri, con un contropiede esemplare di Vlahovic al terzo minuto. Al 16* espulso Cuadrado al Var. Poi la Juventus piena di errori ha rischiato di prendere almeno altri due gol evitati per un soffio da Szczesny. A metà partita sembra una disfatta con il solo Cristiano Ronaldo che combatte quasi solo.

