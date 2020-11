Gp Bahrain, auto in fiamme: incidente a Grosjean e gara sospesa

29 novembre 2020 a

a

a

Dopo il semaforo verde la Haas di Roman Grosjean cambia direzione, tocca la Alpha tauri di Kvyat, sbatte verso le protezioni, si spezza in due e poi prende fuoco. Una partenza choc nel Gran Premio di Formula 1 del Bahrain con il pilota vivo per miracolo. La monoposto diventa una palla di fuoco e la gara viene sospesa immediatamente ma poco dopo un tweet dell team rassicura tutti: "Romain ha qualche piccola ustione alle mani e alle caviglie, ma sta bene". Grosjean è stato trasportato al centro medico per accertamenti.

