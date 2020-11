La Roma blinda i suoi gioielli: rinnovo fino al 2024 per Milanese

Filippo Biafora 17 novembre 2020 a

a

a

Un momento magico. Gli ultimi giorni hanno rappresentato una favola per Tommaso Milanese, che ha deciso di coronare questo periodo più che felice legandosi fino al 2024 alla Roma. Il trequartista classe 2002 tra giovedì e venerdì firmerà il nuovo contratto con la società giallorossa, allungando di due anni il precedente accordo, in scadenza nel 2022. Un altro traguardo importante dopo aver esordito in Europa League contro il Cluj, partita in cui ha anche regalato l'assist a Pedro, che lo ha ringraziato con un caloroso abbraccio.

L’intesa tra Morgan De Sanctis, responsabile del settore giovanile, e Marco Baschirotto, agente del calciatore pugliese cresciuto nella scuola calcio di Miccoli, è stata raggiunta nelle ultime ore, dopo numerosi incontri e riunioni andate in scena negli ultimi tre mesi. Milanese, che ha voluto fortemente continuare la sua esperienza a Trigoria, avrà un ingaggio costituito da una base fissa importante (non da calciatore Primavera), con il riconoscimento di una serie di bonus che andranno maturati nel corso dell’attuale stagione, ma anche negli anni a venire. De Sanctis, che aveva già in tasca gli accordi con l’agente di Zalewski e Ciervo e con quello di Ndiaye, ha quindi calato il poker di rinnovi e ora vuole chiudere anche per il prolungamento di Bove, per il quale in estate sono state rifiutate tutte le avances di mercato, in particolare quella del Napoli che lo voleva inserire nell’operazione Milik.

