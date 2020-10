Caos campionato: la Asl stoppa il Napoli, salta la partita con la Juve

03 ottobre 2020 a

La Asl non fa partire il Napoli e salta la partita con la Juventus. Campionato di calcio sempre più nel caos e, con l'aumento dei casi di Covid-19, a rischio. La gara prevista domani a Torino è ormai un miraggio. La Asl Napoli 1, infatti, ha bloccato la partenza del Napoli che sarebbe dovuta avvenire poco prima delle 20. Il Napoli ha due giocatori positivi al Covid, Piotr Zielinski ed Eljif Elmas.

Intanto il gruppo squadra della Juventus è in isolamento fiduciario dopo che sono stati trovati due casi di positività nello staff bianconero. È quanto comunica in una nota la società. "Non si tratta né di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico, tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il gruppo squadra allargato entra da questo momento in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo".

