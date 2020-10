Serie A nel pallone. Il Napoli resta a casa, la Juve: noi scendiamo in campo

03 ottobre 2020 a

a

a

Prende risvolti surreali la vigilia della partita clou di Serie A Juventus-Napoli. Dopo la positività al Covid dei calciatori azzurri Piotr Zielinski ed Eljif Elmas la Asl del capoluogo campano ha vietato alla squadra di partire per Torino. Ne consegue che allo Stadium non ci sarà nessuna partita. Ma la Juventus, dal canto suo, "comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus-Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A", si legge inu na nota del club bianconero. La partita infatti non è stata (ancora) annullata dalla Lega e il Napoli, non giocando, rischia il 3-0 a tavolino.

Il tutto mentre l’ombra del Covid si fa sempre più minacciosa sulla Serie A e il campionato non è mai sembrato così a rischio. I casi di positività hanno già sconvolto il programma del weekend, portando allo slittamento di Genoa-Torino: il match era in programma alle 18 a Marassi, ma il numero di giocatori rossoblù contagiati ha spinto la Lega A a disporre del rinvio. E il ’focolaio' genoano continua tristemente ad allargarsi: il club ha annunciato che in seguito agli esami sono risultati positivi altri tre giocatori, Davide Biraschi, Domenico Criscito e Darian Males. Altro caso nell'Atalanta, si tratterebbe di Toloi, non convocato per la gara con il Cagliari.

