È il giorno del sorteggio Champions: in diretta i gironi di Juventus, Inter, Atalanta e Lazio

Oggi a Ginevra è il giorno del sorteggio per la fase a gironi, in diretta vanno in scena gli esiti dell’urna: Juventus, Inter, Lazio e Atalanta conoscono le loro avversarie nella prima fase di Champions League. Le speranze dei biancocelesti sono le stesse di Inter e Atalanta: le squadre di Simone Inzaghi, Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, in base al ranking Uefa, sono state inserite nella terza fascia. La prima giornata è in calendario il 20 e il 21 settembre, l'ultima l'8 e il 9 dicembre. La finale si disputerà il 29 maggio 2021 a Istanbul.

