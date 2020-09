Luis Suarez, Cantone interrompe le indagini: violato il segreto istruttorio

25 settembre 2020 a

L'inchiesta sull'esame di italiano all'Università degli Stranieri di Perugia del calciatore uruguaiano Luis Suarez sarebbe stata "interrotta a tempo indeterminato". La procura di Perugia ha deciso infatti di bloccare tutte le attività d'indagine relative alla cittadinanza del calciatore, riporta Repubblica che cita le parole del procuratore capo Raffaele Cantone che parla di "ripetute violazioni del segreto istruttorio".

Juve nella bufera per Suarez: anche il ds Cherubini chiamò l'università

Su queste violazioni Cantone ha "già deciso l'apertura di un fascicolo per accertare eventuali responsabilità". "Sono indignato per quanto successo finora, compreso l'assembramento dei mezzi d'informazione oggi sotto alla procura. Faremo in modo che tutto questo non accada più", sono le parole di Cantone riportate dal sito di Repubblica.

