"Non spiccica una parola ma guadagna 10 milioni..." Così Suarez ha passato l'esame di italiano. Le intercettazioni

22 settembre 2020 a

a

a

Il calciatore Luis Suarez non "spiccica una parola di italiano", "parla all'infinito" e non sa "coniugare i verbi". Ma deve passare l'esame di italiano per ottenere la cittadinanza. In fondo guadagna 10 milioni, se viene bocciato "fanno gli attentati terroristici" all'Università per Stranieri di Perugia. Sono alcune delle frasi estrapolate dalle intercettazioni contenute nel decreto di perquisizione della Guardia di finanza che oggi ha fatto un blitz nell'ateneo umbro per il sospetto che l'esame di lingua italiana di Suarez sia stato concordato in anticipo.

Luis Suarez, cittadinanza con truffa? Esame concordato, le intercettazioni choc

La Gdf indagava su un altro caso dal febbraio 2020 e "occasionalmente captate alcune conversazioni dalle quali sono emerse condotte univocamente orientate alla produzione di atti ideologicamente falsi relativi dell'esame del calciatore Suarez (sessione del 17 settembre 2020) per il rilascio della certificazione di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1, necessario per il conseguimento, da parte dello stesso calciatore, della cittadinanza italiana", si legge nel provvedimento che parla di esame "farsa" presso l'Università per Stranieri di Perugia al fine del conseguimento della certificazione. Nel decreto si leggono le conversazioni avvenuteil 12 settembre scorso tra Stefania Spina, la docente del breve corso on-line di italiano somministrato al calciatore, l'esaminatore Lorenzo Rocca e la rettrice Giuliana Grego Bolli.

DIODATO: comunque, allora... tornando seri... hai una grande responsabilità perchè se lo bocciate ci fanno gli attentati terroristici.

SPINA: ma te pare che lo bocciamo!

DIODATO: tante volte...

SPINA: per dirla tutta, oggi ho chiamato Lorenzo ROCCA che gli ha fatto la simulazione dell'esame e abbiamo praticamente concordato quello che gli farà l'esame! Quindi.. mi ha dette, guarda fagli scegliere ste due immagini ecc.

SPINA: e quindi oggi c'ho l'ultima lezione e me la devo preparare perché non spiccica na parola

INTERLOCUTORE:oddio

SPINA:e far passare due ore di lezione con uno cosi non è facile, comunque a parte questo..

INTERLOCUTORE: e che livello dovrebbe passare questo ragazzo ...B1?

SPINA: eee, non dovrebbe, deve, passerà, perchè con 10 milioni a stagione di stipendio non glieli puoi far saltare perchè non ha il B1

INTERLOCUTORE: e certo

SPINA: il B1, il B1, cittadinanza

INTERLOCUTORE: mmm..

SPINA: (ride) considera che è un A1

INTERLOCUTORE: ride

SPINA: è un A1 pieno proprio non..

INTERLOCUTORE:...non c'è speranza (ride)

SPINA: non coniuga i verbi, non coniuga i verbi

INTERLOCUTORE: (ride)

SPINA: parla all'infinito. (ride)

INTERLOCUTORE: vabbè, vabbè,

SPINA: vabbè comunque queste son cose che è chiaro che..che fai glielo fermi per il B1 cittadinanza? cioè, voglio di, fà ride no?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.