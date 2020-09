Luis Suarez, cittadinanza con truffa? Esame concordato, le intercettazioni choc

22 settembre 2020 a

Promosso anche se non sa coniugare i verbi. La cittadinanza italia di Luis Suarez diventa un caso. Sono state rilevate irregolarità nella prova di certificazione della lingua italiana per il calciatore uruguayano. I fatti sono emersi durante le indagini della guardia di finanza di Perugia per fatti emersi nel contesto dell’Università per Stranieri dell’ateneo del capoluogo umbro.

Dalle indagini è risultato che gli argomenti oggetto della prova d’esame sostenuta il 17 settembre scorso da Suarez sono stati preventivamente concordati con il candidato e che il relativo punteggio è stato attribuito prima ancora dello svolgimento della stessa, nonostante sia stata riscontrata, nel corso delle lezioni a distanza svolte dai docenti dell’Ateneo, una conoscenza elementare della lingua italiana. I militari della guardia di finanza stanno acquisendo documenti presso gli uffici dell’Università per il riscontro dei fatti. In corso anche le notifiche di informazioni di garanzia per i reati di rivelazione di segreti d’uffico, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e altro.

Nelle intercettazioni emergono frasi inquietanti. "Guadagna 10 milioni di euro, deve passare l'esame" anche se "non coniuga i verbi, parla solo all'infinito", sono le frasi contenute dal decreto di perquisizione. La sessione d'esame straordinaria, inoltre, sarebbe stata istituita ad hoc per il calciatore uruguaiano.

