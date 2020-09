20 settembre 2020 a

C’è la Roma nel futuro prossimo di Massimiliano Allegri? L’ex allenatore della Juventus è stato ballerino per una notte della prima puntata di Ballando con le Stelle, il dancing show di Milly Carlucci. Allegri, in sala prove, credendo di non essere ripreso ha risposto ridendo alla sua maestra: “Se vengo alla Roma? No, no, non si sa, non si sa, mo’ vediamo, mo’ vediamo”.

