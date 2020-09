Lazio, Fares fa le visite e domani si allena con il gruppo

Prenderà la maglia numero 96, firmato un contratto di cinque anni

Daniele Rocca 16 settembre 2020 a

a

a

Mascherina griffata, l’arrivo in Paideia di prima mattina per svolgere le visite di rito. in Paideia Nel pomeriggio test atletici all’Isokinetic. Fares è un nuovo giocatore della Lazio. Firma sul contratto che lo legherà al club per i prossimi 5 anni: domani l’algerino svolgerà il primo allenamento con la nuova squadra.agli ordini di Inzaghi. Si attende solo il comunicato ufficiale. Fares ha anche scelto il numero di maglia: il 93 che aveva alla Spal è occupato da Vavro, da qui la decisione di optare per la 96.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.