Perez positivo al coronavirus. A Trigoria avvistati Raiola e Vigorelli

Emanuele Zotti 27 agosto 2020

Nel giorno d'inizio della nuova stagione a Trigoria si fanno già i conti con la prima tegola. Fonseca nelle prossime due settimane dovrà fare a meno di Carles Perez: l'esterno d'attacco ha comunicato su Instagram di essere positivo al Covid. Il giocatore è asintomatico e dovrà osservare 14 giorni di quarantena (con un tampone ogni 3/4 giorni).

Gli altri componenti della squadra invece si sono presentati questa mattina al centro tecnico Fulvio Bernardini per sottoporsi al tampone (gli arrivi sono stati scaglionati). Domani invece è previsto il via all'attività di preparazione in vista dell'inizio del campionato in programma il 19 settembre: la squadra si ritroverà in campo alle ore 18. I primi a presentarsi al centro tecnico sono stati Spinazzola, Mkhitaryan e il nuovo arrivato Pedro, carico per l'inizio della sua nuova avventura in Serie A. Verso le 11 invece è stato il turno di Dzeko: il bosniaco - obiettivo di mercato di Inter e Juventus - è arrivato in macchina in compagnia della moglie e ha lasciato il Fulvio Bernardini dopo pochi minuti. Zaniolo (accompagnato dal papà Igor) e Pellegrini invece, arrivati nel centro tecnico poco prima del centravanti, si sono trattenuti per lavorare in palestra.

Una volta ultimati i tamponi, da domani sarà il momento di concentrarsi sul lavoro fisico e tattico. Oltre ai test anti Covid, all'interno degli uffici del centro tecnico i dirigenti giallorossi continuano a lavorare sul mercato. Mino Raiola - importante procuratore che nella Roma segue Calafiori, Kluivert e Mkhtaryan - si è presentato a Trigoria per un incontro con la dirigenza. Il manager, arrivato in compagnia del cugino Vincenzo, si è intrattenuto prima con il segretario Longo e poi ha incontrato Morgan De Sanctis, che attualmente sta gestendo il mercato romanista insieme al Ceo Guido Fienga.

Raiola però non è stato l'unico procuratore ad affacciarsi al Fulvio Bernardini: oltre a lui infatti è stato avvistato Claudio Vigorelli. Con l'agente - che rappresenta Santon e Zaniolo - si è discusso della possibile cessione del terzino e del futuro del numero 22, considerato incedibile dalla nuova proprietà.