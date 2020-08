Terribile incidente Morbidelli-Zarco. Le moto volano, vivi per miracolo

16 agosto 2020 a

a

a

Terribile incidente, per fortuna senza conseguenze, nel Gran Premio di Austria, valido per il Mondiale della MotoGp. Protagonisti al nono giro Franco Morbidelli su Yamaha Petronas e Johann Zarco su Ducati del Team Avintia. In rettilineo la moto del francese prende in pieno quella dell’italiano, subito alle spalle è passato Valentino Rossi sfiorato da una delle due moto coinvolte. Morbidelli è stato portato fuori in barella dopo l’incidente.