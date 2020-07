Record al San Paolo: quattro gol annullati al Sassuolo, vince il Napoli 2-0

25 luglio 2020 a

a

a

Un record al San Paolo: il Napoli va in vantaggio con Hjsay, il Sassuolo segna 4 gol tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo, ma vengono tutti annullati per fuorigioco dopo il controllo in sala Var. Sembra una comica: Djuricic esulta due volte, poi tocca a Caputo e a Berardi, il Napoli si prepara a ripartire a centrocampo ma l'arbito alza il braccio e torna indietro. Tre volte su quattro l'assistente di turno non aveva segnalato l'offside in campo, ma la tecnologia non lascia scampo ai neroverdi.

Alla fine il Sassuolo, che ha dominato la parte centrale del match, perde ogni speranza, si spegne e si arrende a una serata maledetta sporcata da pochi maledetti centimetri e incassa allo scadere il raddoppio di Allan.

Il Napoli sale così a un punto dal Milan e a due dalla Roma quinta, attesa domani dalla sfida con la Fiorentina, mentre il Sassuolo è ottavo a 48 lunghezze.