Il Milan batte il Sassuolo, sorpassa la Roma e si tiene Pioli: addio Rangnick

Il Milan non smette di vincere e decide di andare avanti con Stefano Pioli. Nella serata in cui arriva la vittoria per 2-1 sul campo del Sassuolo, con doppietta di Ibra che firma il momentaneo sorpasso sulla Roma al quinto posto, arriva contemporaneamente la notizia a sorpresa dalla Germania: niente Rangnick, il guru del Lipsia bloccato da tempo dai rossoneri, resterà l'attuale tecnico che rinnova il suo contratto per altre due stagioni.

«Il Milan e Ralf Rangnick hanno raggiunto un accordo che non è il momento giusto per una collaborazione». Lo ha detto Marc Kosicke, consigliere di Ralf Rangnick, commentando con la stampa tedesca l’indiscrezione di Kicker secondo cui sarebbe sfumato l’approdo del 62enne tedesco in Italia. «Visti i risultati sotto la guida di Pioli è stato deciso congiuntamente che Rangnick non assumerà un ruolo nel Milan», ha confermato Kosicke come riportato dalla Bild.

Al Mapei Stadium succede tutto nel primo tempo. Continua la serie positiva del Milan che ottiene la terza vittoria consecutiva grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic, non è servita la rete di Caputo su rigore per il momentaneo 1-1. Espulso a inizio ripresa Bourabia per doppia ammonizione., il Sassuolo resta in dieci e non ha la forza per rimontare. Conquesto successo i rossoneri salgono almeno per una notte al quinto posto con 59 punti scavalcando la Roma a 58 che domani affronterà la Spal, mentre il Sassuolo resta fermo a 48 punti.

A fine gara l'annuncio ufficiale del Milan del rinnovo di Pioli fino a giugno del 2022.