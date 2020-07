La Roma e Nike divorziano in anticipo. Caccia al nuovo sponsor tecnico

16 luglio 2020 a

Divorzio tra As Roma e Nike, sponsor tecnico delle ultime stagioni. Il club giallorosso e il colosso americano hanno comunicato "di aver risolto anticipatamente il loro accordo di partnership e di sponsorizzazione tecnica". "A.S. Roma S.p.A., Soccer S.a.s. di Brand Management Srl e Nike European Operations Netherlands NV annunciano che l’accordo di partnership e di sponsorizzazione tecnica, stipulato tra la Società e Nike il 12 marzo 2013 con data di scadenza prevista per il 31 maggio 2024, è stata anticipatamente risolto".

Il Club aveva firmato nel 2013 con la multinazionale statunitense un contratto pluriennale, che ora volgerà al termine al concludersi della stagione 2019-20. "La risoluzione anticipata di questo accordo commerciale consentirà all’AS Roma di esplorare nuove opportunità nel mondo dei materiali tecnici e del licensing", ha dichiarato Francesco Calvo, Chief Operating Officer dell’AS Roma. Per la stagione 2020-21, Roma e Nike hanno stipulato un nuovo accordo in base al quale Nike continuerà a fornire in esclusiva alla Società tutto il materiale tecnico da gara, da allenamento e casual della Prima Squadra, delle squadre giovanili e delle squadre femminili.