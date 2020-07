Il figlio di 10 anni guida la moto d'acqua, Ronaldo rischia super multa

13 luglio 2020 a

a

a

Potrebbe arrivare una maxi multa all'indirizzo di Cristiano Ronaldo in Portogallo. Se la polizia dovesse appurare che quel che è stato denunciato è vero. Le autorità portoghes, infatti,i hanno aperto un’indagine dopo l’uscita di un video condiviso dalla sorella di Cristiano Ronaldo che mostra il primogenito dell’atleta, Cristiano Jr. (10 anni), che vola a bordo di una moto d’acqua dinanzi alle coste portoghesi. Secondo il quotidiano britannico The Sun, le multe per le persone che guidano senza licenza questo tipo di mezzi possono variare tra i 13.000 e i 67.000 dollari. Il video condiviso da Elma, sorella di CR7 e zia di Cristianinho, mostra il ragazzo con la sua famiglia nella regione di Paúl do Mar, nel sud dell’isola di Madeira.

Dopo poco il video è stato rimosso dai social network, ma il capo della polizia marittima locale, Guerreiro Cardoso, ha confermato che è in corso un’indagine e ha ricordato che per guidare le moto d’acqua è obbligatoria una licenza che si può ottenere solo dopo aver compiuto la maggiore età.