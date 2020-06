Cristiano Ronaldo sfoggia il nuovo look hawaiano e Benatia lo trolla senza pietà

27 giugno 2020 a

a

a

Cristiano Ronaldo come non lo avete mai visto. Il campione portoghese della Juventus ha postato su Instagram una foto in cui sfoggia uno sgargiante completo estivo flower-power e un paio di occhiali tondi con le lenti chiare. "Iniziamo la settimana con vibrazioni positive e stile", scrive CR7. La mise variopinta, camicia hawaiana e bermuda in cui svettano i maxi-fiori colorati, ha scatenato una raffica di commenti, non tutti di apprezzamento (anche tra i colleghi). Mentre l'ex compagno di squadra Leonardo Bonucci si limita a un generico "Unbelievable!", incredibile, l'ex Juve e Roma Mehdi Benatia prende in giro CR7: "Come on bro... good style i dont know", e via faccine che sghignazzano.