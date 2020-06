Lazio scatta l'allarme: si fermano Cataldi, Correa e Radu

Sabato contro la Fiorentina assenti anche Lulic, Luiz Felipe, Leiva, Adekanye, Marusic e Raul Moro

Daniele Rocca 25 giugno 2020 a

a

a

Piove sul bagnato in casa Lazio. La squadra di Inzaghi, oltre i tre gol subiti, ha perso altrettanti uomini nella sfida con l’Atalanta. Dal Gewiss Stadium sono tornati acciaccati Cataldi, Radu e Correa. Il centrocampista ha svolto degli accertamenti in Paideia subito dopo pranzo per valutare l’entità dell’infortunio alla caviglia. Difficile il recupero anche degli altri due. Inzaghi ha già in preventivo di cambiare difesa e affiancare Caicedo a Immobile nel match di sabato con la Fiorentina. In forte dubbio anche la presenza di Marusic che neanche oggi si è allenato a Formello. Il suo forfait si aggiunge a quelli già sicuri d Leiva e Luiz Felipe.