La Reggina vuole riportare in Italia Zarate

L'ex laziale nel mirino del club calabrese appena tornato in serie B

Daniele Rocca 17 giugno 2020 a

Sogna in grande la Reggina. Il ritorno in Serie B potrebbe essere accompagnato da colpi mercato che avrebbero dell’incredibile. Dopo l’ex Roma Menez, al club amaranto è stato accostato anche il nome di Mauro Zarate. L’attaccante argentino, ex Lazio, sotto contratto con il Boca Juniors fino al 2021, potrebbe prendere in considerazione l’idea di tornare a giocare in Italia (negli ultimi giorni il suo nome è tornato alla ribalta per la lite tra il presidente Lotito e il procuratore Ruzzi per una storia vecchia). A quanto pare la società calabrese avrebbe stretto dei contratti con l’entourage del giocatore circa un mese fa, ma al momento non ci sono stati sviluppi. Una trattativa che avrebbe del clamoroso. Intanto i tifosi della Reggina sognano un tridente da Serie A: Menez, Denis, Zarate.