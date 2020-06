Balotelli si presenta al campo per allenarsi, Il Brescia chiude i cancelli

Club e giocatore ai ferri corti dopo la richiesta di rescissione del contratto

Mario Balotelli dovrà attendere domani per poter tornare ad allenarsi. Così ha deciso il Brescia in quello che ormai è un contenzioso a tutti gli effetti. L’ennesimo capitolo dell’intricata vicenda si è vissuto questa mattina quando l’attaccante è stato rimbalzato all’ingresso del centro sportivo del club. La scelta di non far accedere Balotelli ai campi d’allenamento è arrivata direttamente dalla società che ha fatto leva sul certificato medico inviato dal calciatore martedì scorso al club e nel quale veniva attestata l’impossibilità di partecipare agli allenamenti per la gastroenterite. Al giocatore erano stati concessi sei giorni di malattia comprendenti la giornata odierna. A nulla è servita la mail inviata da Balotelli al Brescia nella serata di lunedì (dopo le 21) e nella quale l’attaccante chiedeva la possibilità d’allenarsi con un giorno d’anticipo rispetto al rientro fissato per mercoledì. Il Brescia non ha accettato ed è chiaro che tra le due parti le tensioni continuano a crescere. Lasciando il centro sportivo Balotelli ha detto ai giornalisti: «Adesso scrivete che non sono venuto». E ancora rabbuiato: «Avete visto tutti cosa è successo». La giustificazione del Brescia trova fondamento nelle norme legali di non poter fare allenare un calciatore ancora in malattia. La realtà parla di uno scenario di rottura totale tra le parti. La querelle legale tra Balotelli e il Brescia è però appena iniziata. La lettera di licenziamento per giusta causa fatta pervenire al giocatore nella mattinata di sabato, con richiesta di rescissione unilaterale del contratto, non ha ancora avuto esito. Sarà il Collegio Arbitrale a pronunciarsi con i tempi della giustizia sportiva. Le cause del divorzio sarebbero molteplici: le presunte assenze ingiustificate agli allenamenti facoltativi, una condizione atletica ritenuta deficitaria, l’atteggiamento avuto dal giocatore nel periodo di lockdown. Da domani e fino al pronunciamento della sentenza a Mario Balotelli dovrà essere concesso il diritto d’allenarsi nelle strutture della società con uno staff tecnico messo a disposizione. Domani alle 9.30 il giocatore è atteso a Torbole Casaglia sempre lontano dai compagni e sui campi del settore giovanile.