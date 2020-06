Tsitsipas vuole Kuerten come allenatore: il brasiliano dice no

Simone Vitta 07 giugno 2020 a

a

a

Quando la classe non è acqua, la differenza si vede anche una volta smess di praticare sport. E' il caso dell'ex tennista Guga Kuerten che declina l’offerta di Stefanos Tsitsipas. Nei giorni scorsi il greco, numero sei del mondo, durante una diretta Instagram aveva confessato di pensare all’ex tennista brasiliano come allenatore. «Ho visto alcune sue partite quando ero più piccolo, quasi tutte al Roland Garros - le parole di Tsitsipas - Mi piaceva molto il suo modo di giocare rilassato, naturale, divertente». Il tre volte vincitore dell’Open francese ringrazia ma dice di no.

«È stato molto gentile, sarebbe anche una bella esperienza ma non fa per me - commenta Kuerten via YouTube - Ho due bimbi piccoli di cui occuparmi e in effetti faccio già l’allenatore, a volte di matematica, altre di portoghese...», ha scherzato l’ex tennista brasiliano confermandosi personaggio unico nel suo genere.