Fonseca: sogno di vincere scudetto e Champions con la Roma

Il tecnico giallorosso confessa le sue speranze anche fuori dal calcio

05 giugno 2020 a

Ha centrato finora tutti gli obiettivi che si era posto ma non può certo accontentarsi. Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ammette di aver sempre avuto «ciò che desideravo. Sognavo di giocare a calcio e sono stato calciatore, poi ho sognato di diventare allenatore e lo sono. Sognavo di allenare nella serie A portoghese e ci sono riuscito, sognavo di allenare un grande club europeo e oggi mi ritrovo qui - le sue parole ai canali tematici della Roma - A livello professionale mi sento molto realizzato». Ma c’è ancora tanto da conquistare. «Adesso sogno di vincere trofei importanti come la Champions o uno dei principali campionati europei come quello italiano - aggiunge il tecnico giallorosso - Più in generale il mio sogno è essere felice e vivere la vita in modo tranquillo, anche in maniera emotiva. La felicità è essere felici anche fuori dal mondo del calcio».