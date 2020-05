27 maggio 2020 a

A due giorni dall’infortunio al soleo che lo terrà lontano dai campi di calcio per almeno un mese l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic torna in Svezia dove resterà fino al prossimo controllo medico. La decisione, in accordo con il club rossonero, è stata presa per stare vicino alla famiglia.