Mayweather al party in piscina: il pugile ora è nei guai

Floyd Maywather nella bufera. L’ex pugile americano ha condiviso un video sui social in cui partecipa a una festa in piscina in Arizona, insieme ad altre decine di persone, non avendo cura delle distante di sicurezza. "Money" Mayweather, senza mascherina e guanti, ha poi partecipato a un altro party, in discoteca.

L’ex campione ha poi rimosso il post a causa delle critiche ricevute nel bel mezzo della pandemia del coronavirus che negli Usa fa registrare il più alto numero di contagi al mondo, ben 1,6 milioni con quasi 100.000 vittime.