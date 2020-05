Il calcio riparte anche in Spagna: l'8 giugno il via alla Liga

«La Spagna ha fatto ciò che doveva e ora si stanno aprendo nuovi orizzonti per tutti. È giunto il momento di recuperare molte delle attività quotidiane. A partire dall’8 giugno, il campionato di calcio tornerà». Il presidente del Governo spagnolo, Pedro Sanchez, annuncia con queste parole la ripresa della Liga.

Avanti Spagna. Per il governo nulla osta, ora toccherà a Federazione e Lega ufficializzare date e calendari. Il premier Sanchez ha parlato dell’8 giugno come giorno in cui ricomincerà il campionato, ma in realtà, secondo fonti de «LaLiga», il giorno 8 si dovrebbe giocare la prosecuzione di Rayo-Albacete, gara sospesa per insulti razzisti, mentre il giorno 12 dovrebbero riprendere Prima e Seconda Divisione con le partite di campionato, anche se ancora non ci sarebbe l’ok ufficiale per la ripresa degli allenamenti collettivi.

Se il campionato, come pare, dovesse ripartire il 12 giugno con le partite della 28esima giornata, queste le 10 sfide in programma: Real-Eibar, Leganès-Valladolid, Valencia-Levante, Maiorca-Barcellona, Celta-Villarreal, Espanyol-Alaves, Real Sociedad-Osasuna, Athletic-Atletico Madrid, Granada-Getafe, Siviglia-Betis.