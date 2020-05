Mondo del calcio in luttoAddio a Gigi Simoni

Lutto nel mondo del calcio. A 81 anni è morto Gigi Simoni, ex allenatore tra le altre di Lazio, Inter e Napoli. Nel giugno dello scorso anno era stato colpito da ictus. Come allenatore detiene il record di promozioni da campionati professionistici: otto, con 7 promozioni in Serie A con Genoa (1975-1976 e 1980-1981), Brescia (1979-1980), Pisa (1984-1985 e 1986-1987), Cremonese (1992-1993) e Ancona (2002-2003), e una in Serie C1 con la Carrarese (1991-1992). Il suo maggiore successo in panchina resta però la conquista della Coppa Uefa nella stagione '97/'98 nella finale tutta italiana vinta 3-0 contro la Lazio (squadra che aveva allenato in serie B 12 anni prima, ultimo allenatore della sfortunata presidenza di Giorgio Chinaglia, che a stagione in corso cederà la società a Franco Chimenti). Quel trofeo gli sarebbe valso l'assegnazione della panchina d'oro per quella stagione. Ai colori nerazzurri sono però legate anche una tra le maggiori amarezze della sua carriera: lo scudetto sfumato nel '98 in seguito della famigerata Juve-Inter col mancato rigore per fallo di Iuliano su Ronaldo.