Ok agli allenamenti di gruppo. E il 28 maggio si decide sulla ripresa

Il comitato tecnico scientifico del Governo ha validato il nuovo protocollo per la ripartenza del calcio con le modifiche richiesta dalla Serie A per ripartire con gli allenamenti collettivi. Il Cts avrebbe chiesto alcune piccole modifiche, come dei chiarimenti sui tempi di quarantena.

«L’ok del Comitato Tecnico scientifico sui protocolli è un’ottima notizia, così gli allenamenti potranno riprendere». Lo ha detto il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora intervenuto ai microfoni di RaiSport. «Il 28 maggio - ha aggiunto - saremo in grado di decidere sulla data di ripartenza della Serie A». Quel giorno Figc e Lega di A si riuniranno per arrivare a un punto d'incontro. Si spera definitivo.

In caso di un contagiato, quindi, cosa accade? «Il positivo - spiega Spadafora - va in quarantena e gli altri possono continuare a lavorare, ma controllati. È giusto che il calcio abbia la possibilità di riprendere in sicurezza».