Federica Pellegrini: rischiamo di gareggiare solo nel 2021

«Fonti ufficiose dicono che torneremo alle gare forse soltanto il prossimo anno. Aspettiamo e speriamo di poter gareggiare prima, per noi è molto importante». Lo ha dichiarato Federica Pellegrini, durante una video-conferenza in cui è stata annunciata la sua partnership con Michelin. «Oggi la cosa più difficile è proprio l’impossibilità di avere obiettivi a breve termine - ha spiegato la nuotatrice veneta - Manca oltre un anno ai Giochi di Tokyo, per noi è tantissimo, vuol dire macinare chilometri su chilometri in allenamento senza avere la possibilità di testarci. Senza scadenze non è semplice, manca l’adrenalina della gara. So che la federazione sta lavorando sulla possibile organizzazione di competizioni tra italiani: se i protocolli sanitari ce lo consentiranno, per noi sarebbe una buona cosa, perchè in allenamento il nostro pensiero va alla prossima gara e non può essere tra un anno e mezzo».