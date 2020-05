Wolf: " Vettel in Mercedes? Suggestione c'è"

Altro che anno sabbatico, per Vettel si aprono scenari interessanti. Dopo il divorzio forzato con la Ferrari il quattro volte campione del mondo tedesco di Formula Uno, potrebbe addirittura finire in Mecedes. O almeno il numero uno del reparto corse della casa tedesca non considera la cosa impossibile: anzi. "Un pilota tedesco in una macchina tedesca è una bella storia di marketing...» ha commentato sul tema Toto Wolff, team principal della Mercedes in merito al futuro di Sebastian Vettel. «Sebastian è davvero bravo e può decidere da solo se vuole lasciare o unirsi a un altro team. E ci sono ancora alcuni posti interessanti dove poter andare», ha spiegato in un’intervista a un’emittente austriaca. Sia Lewis Hamilton che Valtteri Bottas sono in scadenza di contratto nel 2020. «Stiamo valutando su quello che faremo con George Russell. E poi - ha ammesso - c’è la variante Vettel. Ma questo non è in cima all’agenda al momento. Vogliamo concentrarci prima sulla nostra squadra». Con gli annunci degli arrivi di Carlos Sainz alla Ferrari e di Daniel Ricciardo alla McLaren sono stati indubbiamente giorni caldi per il mercato piloti. Squadre che hanno scelto di fare subito chiarezza, ma Wolff dubita di tale strategia: «È una situazione pò difficile da gestire se hai un pilota la prossima stagione, mentre l’anno prossimo sarà in una squadra rivale».

Intanto, proprio per quanto riguarda il fururo, Fernando Alonso ha detto che farà sapere il suo a breve. Il fenomeno spagnolo, avrebbe già deciso cosa fare il prossimo anno, ma per adesso vuole concentrarsi solo sulla 500 miglia di Indianapolis, che dovrebbe disputarsi ad agosto. Alonso potrebbe uscire allo scoperto proprio allora: sul tavolo tante opzioni, non solo il ritorno in Formula Uno ma anche la Indy, il Mondiale Endurance, una nuova esperienza alla Dakar o anche la Nascar