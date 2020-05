Coronavirus, Giro d'Italia rimandato a ottobre

Adesso è ufficiale: il Giro d’Italia 2020 si correrà dal 3 al 25 ottobre prossimi. L’Uci, la Federciclismo internazionale, ha pubblicato le date per una lunga lista di gare finora in sospeso, e confermato la proposta degli organizzatori della Corsa Rosa. Inoltre, le grandi classiche del ciclismo italiano si terranno durante l’estate: Strade Bianche il primo di agosto, Milano-Sanremo 8 agosto, Tirreno-Adriatico 7-14 settembre. Il Lombardia si terrà pochi giorni dopo il Giro, il 31 ottobre.

Nessuna sorpresa per il Tour de France, già calendarizzato dal 29 agosto al 20 settembre, malgrado lo stop agli eventi di massa deciso dal governo francese fino a tutto agosto, quindi probabilmente con i primi giorni senza pubblico in strada. Dal 20 ottobre all’8 novembre la Vuelta di Spagna. «Il nuovo calendario obbedisce a una logica che offre il massimo di opportunità per diversi tipi di ciclisti: alternando gare a tappe e gare di un giorno ad agosto, che consentirà ai ciclisti di riadattarsi gradualmente al ritmo della competizione dopo tre mesi di attività limitata per alcuni; gli eventi Tour de France, UCI Road World Championships, Giro d’Italia, Ardenne e Fiandre; e per chiudere la stagione, la Vuelta».