Calcio il 18 maggio...forse

Lo Sport prova a ripartire. Dal 4 maggio gli atleti potranno riprendere gli allenamenti individuali, gli sportivi delle discipline di squadra dovranno attendere altre due settimane - fino al 18 maggio - per tornare a prepararsi in maniera adeguata.

Per approfondire leggi anche: I medici della serie A contro il protocollo-ripresa

Via libera all’attività sportiva, nessun accenno all’intervento economico che il Governo dovrà sostenere per tenere in vita il Sistema sportivo nazionale. «Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19 - ha dichiarato il Premier Conte anticipando i criteri del prossimo DPCM - le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dal Cip e dalle rispettive federazioni nazionali e internazionali - sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. In campo sportivo, gli allenamenti a squadre verranno riaperti il 18 maggio. Sulla ripresa del campionato proseguirà il tavolo col Ministro Spadafora nei prossimi giorni - ha concluso il Premier Conte - vogliamo garantire tutte le condizioni di massima sicurezza: nulla è stato ancora deciso, lavoreremo a un percorso, e vedremo se...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI