Uno scatto di Dzeko o Immobile per aiutare lo Spallanzani

Nasce dall'idea di un gruppo di fotografi sportivi professionisti di Roma l'iniziativa volta a sostenere l'ospedale Spallanzani durante l'emergenza Covid19. Nonostante il blocco completo dell’attività lavorativa dovuto al fermo totale dello sport in Italia i fotoreporter vogliono comunque rendersi utili nella battaglia contro il virus mettendo a disposizione una serie di immagini della Lazio e della Roma acquistabili tramite una donazione da chiunque voglia contribuire all'iniziativa.

Inviando la ricevuta della donazione, effettuata dalla pagina dedicata dell’ospedale Spallanzani si riceveranno una o più foto a scelta tra quelle messe a disposizione dai fotografi.

L'iniziativa ha trovato il parere favorevole delle due società capitoline ed è promossa anche da alcuni giocatori delle due squadre.

In attesa di sapere quando riprenderà il campionato sarà un modo per contribuire al superamento dell’emergenza e non dimenticare le gioie di uno sport che ha sempre unito l'Italia.

A questo link tutte le informazioni per partecipare all'iniziativa