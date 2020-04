Lazio, controlli per Vavro: sarà pronto alla ripresa

Controlli in clinica per Denis Vavro. Il centrale della Lazio si è presentato in Paideia intorno a mezzogiorno per una visita di routine. Lo slovacco aveva accusato un risentimento muscolare a inizio aprile, per questo motivo si è sottoposto a ulteriori esami per escludere qualsiasi tipo di complicazione. Dovrebbero essere escluse lesioni, ma le sue condizioni saranno comunque valutate prime del probabile ritorno in campo fissato per il 4 maggio. Dopo toccherà a lui provare a conquistare la fiducia di Simone Inzaghi.