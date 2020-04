Assocalciatori sbotta su taglio stipendi: "Inaccettabile e vergognoso"

«La proposta della Lega sugli stipendi è vergognosa e irricevibile. Si vuol far pagare solo ai calciatori i danni della crisi». Ecco la reazione dell'Assocalciatori guidata da Damiano Tommasi all'accordo raggiunto oggi dai presidenti di Serie A per tagliare le mensilità dei calciatori a causa dello stop per il Coronavirus.

La proposta prevede la rinuncia a quattro mesi di stipendio se il campionato non ripartirà, di due nel caso in cui invece si tornasse a giocare. Ma ora saranno i club a dover trattare singolarmente con i propri tesserati e se il buongiorno si vede dal mattino non sarà affatto facile applicare i principi concordati oggi.

Il vicepresidente dell'Aic, Umberto Calcagno, spiega: «È chiara l’indicazione che si vuol far pagare solo ai calciatori gli eventuali danni della crisi. L’unica parte rilevante del comunicato della Lega è l’inciso con cui si dice che le squadre dovranno negoziare le modifiche contrattuali con i singoli giocatori».