Addio Guenza, ex giocatore e tecnico laziale

È stato prima calciatore, poi allenatore della Lazio. Si è spento ieri, all’età di 87 anni, Sergio Guenza. Giocò nelle giovanili biancocelesti e in seguito diventò anche allenatore della Primavera nella stagione 1981/82. Non solo: affiancò Roberto Clagluna come vice alla guida della prima squadra ai tempi della Serie B. I successi più importanti però arrivarono quando sedeva sulla panchina della Lazio Calcio Femminile, col la quale vinse quattro scudetti e tre Coppe Italia.

Tra i tanti messaggi di cordoglio, anche quello di Carolina Morace, che sul proprio profilo Facebook ha scritto: "Oggi ho ricevuto la notizia della morte di Sergio Guenza. È stato il mio mister per tanti anni nella Lazio ed in Nazionale, dove all’età di 14 anni mi fece esordire. Mister Guenza, oltre ai numerosissimi consigli tecnici, mi ha insegnato quanto fosse importante mettersi al servizio della squadra. Riposa in pace Mister".