Lazio, Leiva operato al ginocchio

Leiva si è operato al ginocchio ma tornerà in tempo per la probabile ripresa del campionato all'inizio di giugno. Vista la pausa forzata del campionato causa Coronavirus, Lucas Leiva, punto di riferimento della Lazio di Inzaghi, ha effettuato un intervento di pulizia al menisco più volte rimandata (è stato operato dal prof. Rodia). Il brasliano si sta operando questa mattina al ginocchio e il tempo di recupero dovrebbe essere di un mese. Alla ripresa del campionato il regista sudamericano sarà in grado di poter giocare senza problemi.