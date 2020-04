È morto Ezio Vendrame. Addio al George Best italiano

È morto Ezio Vendrame, ex calciatore e simbolo dell'Italia degli anni '70. Il decesso non è legato al coronavirus, l'allenatore e scrittore si è spento a 72 anni a Treviso per un tumore.

Genio e sregolatezza, il look ribelle e il talento in campo lo hanno trasformato in un'icona, una sorta di George Best italiano. Vendramie inizio a giocare all'Udinese per poi dare il meglio alla Lanerossi Vicenza. Nel 1974 l'approdo al Napoli di Vinicio, in cui però giocò solo una manciata di partite per il rapporto burrascoso con l'allenatore. Tra gli aneddoti leggendari raccontati nel suo libro autobiografico "Se mi mandi in tribuna godo" di un calciatore che forse avrebbe meritato più successo quella volta in cui fermò una partita per salutare l'amico livornese Piero Ciampi, altro genio ribelle non del pallone, ma della canzone.