Maria Sharapova, regalino ai fan: questo è il mio numero scrivetemi

Un sogno che si avvera. Una delle donne più belle del mondo pubblica il numero del cellulare privato e invita a scriverle. È quanto ha fatto Maria Sharapova, l'ex numero uno al mondo del tennis professionistico. La bellissima giocatrice russa ha postato su Instagram e Twitter un breve video in cui augurava buon venerdì e si diceva felice per una diretta social in cui si era potuta connettere con tante persone. Così ha pensato di fare un passo in più postando il numero di telefono personale e invitando chiunque lo desiderasse a scriverle

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello Any great recipes welcome too #community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS