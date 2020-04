Anche il Forum in campo contro il Covid-19

Tre settimane dopo la chiusura dei Forum Sport Center, l'umore resta comunque alto, così come la voglia di andare avanti nel nome dello sport e della salute. Tante sono state le iniziative di successo che hanno continuato a vedere unita la grande famiglia del Forum.

Primo fra tutti il grande successo della piattaforma di workout: https://training.promosporteventi.it/. Con 304.000 visite in 15 giorni, per un totale di oltre 60 ore di lezione seguite online dai nostri utenti. Si sono potute svolgere, grazie a questo format, lezioni di posturale, di pilates, di tonificazione, ma anche tutti i programmi Les Mills e preparazione atletica per gli atleti più giovani che vogliono mantenere alto il loro livello sportivo seppur da casa. Ad oggi sono caricate sulla piattaforma tutte le lezioni svolte finora che l’utente può guardare e ripetere tutte le volte che desidera!

Ma le sorprese non finiscono qui, sabato 4 aprile è previsto un team teach (lezione gestita da due istruttori contemporaneamente) che sarà live su Instagram e capitanato dai Trainer Chiara e Fabrizio. Il programma digitale di Forum prevede tuttavia anche interventi di professionisti che potranno aiutarci sotto diversi punti di vista: la nutrizionista con consigli alimentari ad hoc per questo periodo di poca attività motoria, lo psicologo con strategie comportamentali per tenere a bada ansia e preoccupazioni, il fisioterapista che presenterà alcune semplici auto-terapie per aiutare chi soffre di dolori muscolari e sciogliere le tensioni…

E visto che al Forum, adesso più che mai, non può mancare la solidarietà, sabato 4 aprile, ci sarà un nuovo appuntamento con la Croce Rossa Italiana per la donazione di sangue. Sarà infatti possibile per chiunque, nel pieno rispetto delle norme sanitarie, recarsi presso il piazzale del Forum in Via Cornelia 493 dove, dalle 8.00 alle 12.00, verranno raccolte le donazioni. Già lo scorso 20 marzo sono state raccolte 50 donazioni di amici. L'energia del Forum parte anche in questa circostanza dal suo co-fondatore e co-titolare Walter Casenghi: "Con grande soddisfazione sono stato travolto da un’incredibile energia e propositività da parte di tutto il nostro staff che, ancora una volta ha messo in campo un perfetto gioco di squadra e ogni giorno riceviamo continue dimostrazioni di solidarietà e affetto da parte di tutti i nostri iscritti e non solo! Come uomo di sport e come leader di un team di collaboratori, non posso che esserne fiero e spero di poter essere d’esempio per molti altri club!”. Anche in questa emergenza, Forum sta dimostrando i valori in cui crede da sempre e che normalmente dimostra attraverso lo sport… oggi attraverso la solidarietà e la socialità.