In diretta su Timvision le gare di ritorno per le qualificazioni a "Uefa eEuro2020"

Proseguono su Timvision le qualificazioni a UEFA eEuro2020 per la eNazionale Timvision Pes, giocate a colpi di joypad. Lunedì 30 marzo gli Azzurri affronteranno le eNazionali sorteggiate nel Girone H: Ucraina, Montenegro, Isole Faroe, Galles e Andorra.

Le vincitrici dei gironi si qualificheranno direttamente alla fase finale, mentre le seconde classificate di ciascun gruppo saranno impegnate nei play off a maggio con l’obiettivo di ottenere il pass per le finali.

Dopo i match di andata la squadra Azzurra, composta da Rosario Accurso, Nicola Lillo, Carmine Liuzzi e Alfonso Mereu, è in testa con 13 punti avendo ottenuto 4 vittorie e un pareggio.

Tutte le gare della eNazionale italiana, sponsorizzata da TIM con il brand TIMVISION, saranno trasmesse in live streaming sulla TV di TIM, con una diretta non-stop a partire dalle 16.30. Sarà possibile seguire gli Azzurri anche attraverso le piattaforme Instagram e Facebook di TIM. Alcune partite saranno accompagnate anche dalle immagini delle facecam dei giocatori per vivere le loro emozioni in diretta durante le fasi di gioco.

TIMVISION è disponibile su TIMVISION Box, smart TV, smartphone, tablet e PC (www.timvision.it).

TIM ricorda che ha esteso in questo periodo a tutti i suoi clienti di rete fissa l’accesso gratuito a TIMVISION fino al 15 aprile (per chi non ha già attivato il servizio TIMVISION o TIMVISION PLUS). Basterà registrarsi al link https://www.timvision.it/page/ tim-tv-per-te attraverso la connessione wifi di casa da rete fissa e accedere al mondo TIMVISION.