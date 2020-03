Chiude anche la Premier e niente Inghilterra-Italia

Alla fine anche l'Inghilterra si adegua al resto d'Europa. La Football Association, d’intesa con la Premier League, ha comunicato la sospensione delle attività fino al 3 aprile, comprese le amichevoli della Nazionale. Rimborsi agli acquirenti dei biglietti. Dopo Bundesliga ( che si fermerà dopo questo turno), Liga e del massimo campionato di calcio francese, anche in Inghilterra hanno dovuto dire basta. Dopo questa decisione si ferma anche il calendario delle amichevoli della Nazionale, che avrebbe dovuto affrontare l’Italia a Wembley il 27 marzo e successivamente la Danimarca. Nei prossimi 14 giorni verranno rimborsati i tifosi che hanno acquistato i biglietti. In relazione alla gara Inghilterra – Italia ed a tutta l'attività della Nazionale nei prossimi mesi, la FIGC parteciperà martedì alla riunione in videoconferenza promossa dalla UEFA per fare il punto sul calendario internazionale, a cominciare appunto dalle valutazioni sulle gare di marzo (oltre alle amichevoli sono in programma i play off per Euro 2020 ndr) e poi sull'Europeo.