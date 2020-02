Coronavirus, eventi sportivi sospesi in Giappone. Tokyo 2020, Olimpiadi sempre più a rischio

Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha chiesto la sospensione dei principali eventi sportivi in programma nel Paese nelle prossime due settimane a causa del coronavirus. E sulle Olimpiadi di Tokyo 2020 il governo si prepara "allo scenario peggiore", la cancellazione dei Giochi.

"Le prossime due settimane sono estremamente importanti per la prevenzione dell’escalation dell’infezione. Chiediamo agli organizzatori di annullare, posticipare o ridurre le dimensioni di tali eventi", ha affermato Abe, durante un meeting della task force governativa contro il virus.

Il premier non ha fatto riferimento ad eventi specifici. Il ministro delle Olimpiadi Seiko Hashimoto, parlando in Parlamento, ha aggiunto: "Crediamo sia necessario prepararsi allo scenario peggiore per migliorare le nostre operazioni per raggiungere il successo". Hashomimoto ha riferito che sono stati fatti piani "in modo da poter tenere in sicurezza le Olimpiadi di Tokyo". Il Giappone è stato fortemente colpito dall'epidemia di Covid-19. Le prossime settimane saranno decisive per capire il futuro delle Olimpiadi 2020.