Sinner si ferma ai quarti a Rotterdam

Si ferma ai quarti l’avventura di Jannik Sinner a Rotterdam. A staccare il pass per la semifinale del torneo olandese Atp 500 è Pablo Carreno Busta (numero 30 del ranking Atp) che ha battuto ed eliminato il giovane talento del tennis azzurro col punteggio di 7-5, 3-6, 7-6(6), dopo una lotta intensa nel tie-break del terzo set, in 2 ore e 46 minuti di gioco.

Al numero 79 del mondo resta la grande soddisfazione di aver battuto per la prima volta in carriera un Top10 (David Goffin agli ottavi) e, in virtù di ciò, la possibilità di fare un bel balzo in vanti nella classifica generale Atp.