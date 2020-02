La Lazio non si ferma e travolge il Parma

La Lazio batte il Parma 1 a 0. La Lazio con una prova di carattere si conferma squadra solida ed espugna il Tardini. La squadra di Simone Inzaghi non stecca infatti contro il Parma e vola a ridosso della Juventus, lontana ora solo un punto dopo la disfatta del Bentegodi.

Il successo ottenuto da Lulic e compagni vale doppio: perché ottenuto in emergenza e perché testimonia i passi da gigante compiuti in questi mesi in un momento clou dell’annata.

La Lazio raccoglie infatti il diciottesimo risultato utile consecutivo (neanche lo squadrone guidato da Sven Goran Eriksson ci era riuscito) e si presenta con il miglior biglietto da visita per il confronto dell’Olimpico tra una settimana contro l’Inter. A tutti gli effetti, una sfida scudetto.