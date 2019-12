Andrea Iannone positivo al doping, sospeso dalla Federazione

Doping nella MotoGP, positivo il pilota abruzzese della Aprilia Andrea Iannone. La Federazione internazionale di motociclismo (Fim) lo ha sospeso dopo un controllo antidoping al Gran Premio di Malesia a Sepang del 3 novembre scorso. Nell'urina di Iannone sono state trovate tracce di steroidi anabolizzanti.

Il 30enne pilota abruzzese, protagonista del gossip per le sue relazioni con Belen Rodriguez e con l'influencer Giulia De Lellis, sua attuale compagna, potrà chiedere la revoca provvisoria della squalifica e le controanalisi. Al momento non può vietato partecipare a qualsiasi competizione o attività motociclistica fino a nuovo avviso. Uno stop improvviso per il pilota.