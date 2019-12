Riscatto Roma, i giallorossi ribaltano la Spal: 3-1 all'Olimpico

La Roma soffre, va sotto di un gol alla fine del primo tempo ma nella ripresa grazie ad un autogol e un rigore riesce a ribaltare il match e battere all’Olimpico la Spal per 2-1 salendo al momentaneo quarto posto in classifica salendo a +4 sull’Atalanta. Per la formazione di Ferrara un’altra battuta d’arresto che allunga la striscia negativa e il distacco dalla zona salvezza, ora a sei punti. Spal in vantaggio su rigore nei minuti finali del primo tempo per atterramento di Cionek da parte di Kolarov colpevole di un cattivo controllo in area che lo ha obbligato al fallo.

Nella ripresa i giallorossi si scuotono trovando un pareggio fortunoso grazie ad una deviazione di Tomovic su una conclusione da fuori area di Pellegrini. Il forcing giallorosso viene concretizzato al 65’: Dzeko controlla in area e viene steso da Vicari, il bosniaco accentua la caduta e il difensore protesta dicendo di aver toccato il pallone ma per l’arbitro Giua non ci sono dubbi. Dal dischetto realizza Perotti e la Roma può respirare. A chiudere i conti ci pensa ci pensa Mkhitaryan all’83’ sotto porta su cross basso dalla destra di Florenzi, in campo dal primo minuto. La prova di reazione chiesta da Fonseca dopo la deludente e abulica prestazione in Europa League c’è stata ma solo a tratti.