Tutti in pista con la Zumba, lo Sh’Bam e il BodyJam di Les Mills. Al Forum Sport Center lo sport si sposa con la magia del Natale. L'appuntamento per tutti è con il “Christmas Dance Party”, una mattinata all'insegna del movimento e dello stare insieme che si chiuderà con l'AperiChristmas per dare ufficialmente il benvenuto alla festa più attesa dell'anno. In vista delle feste, meglio giocare d'anticipo e farsi trovare in forma! si comincia alle 10.00 con la lezione di Zumba della “frizzante” Chiara Frediani. A seguire per chi volesse continuare l'attività, alle 11.00 parte la lezione di Sh'Bam con il Presenter Gil du Brasil: un allenamento di ballo dalla durata di 45 minuti, pieno di divertimento che crea l'addiction. La musica accompagnerà i movimenti e l'istruttore guiderà i partecipanti attraverso il ballo, tutto impostato su party playlist. Sarà sempre Gil a guidare la lezione delle 12.00 di BodyJam, con durata 55 minuti: la combinazione più avanzata di musica, cultura e ballo, tutto in una volta sola. Alle 12.45 in sala apollo al termine delle masterclass l'AperiChristmas con tutti i partecipanti e tecnici per augurarsi Buone Feste. Domenica per chi ha ancora voglia di sport le nuove release di Les Mills dalle ore 9.30 alle ore 17.30.

