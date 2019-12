Il legale di Schwazer: niente sospensione squalifica

«Allo stato attuale la sospensione della squalifica non è stata accettata, ma il procedimento prosegue». Lo ha dichiarato il legale del marciatore Alex Schwazer, Gerhard Brandstaetter, a seguito del ricorso presso il Tribunale federale della Confederazione elvetica di Losanna contro la squalifica di otto anni che era stata inflitta all’atleta azzurro per doping nell’agosto di tre anni fa, a ridosso dei Giochi Olimpici di Rio. «Cercheremo di portare ulteriori prove e riformuleremo la richiesta visto che, come sapevamo, hanno eccepito la non assoluta certezza» ha aggiunto il legale dell’altoatesino. «Siamo comunque sempre fiduciosi, riteniamo sia una grande ingiustizia, ma andremo avanti per cercare di consolidare le prove».