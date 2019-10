Roma, dopo il danno la beffa: due turni di squalifica a Fonseca

Il Giudice Sportivo della Serie A ha squalificato l'allenatore della Roma Paulo Fonseca per due giornate. Il tecnico paga la protesta vigorosa contro l'arbitro Massa al termine della gara con il Cagliari. Fonseca dovrà pagare anche una multa di 10mila euro, mentre il Giudice ha sanzionato la Roma con un'ulteriore ammenda di 15mila euro per aver fatto entrare in campo il preparatore atletico Nuno Romano (anche lui ha protestato platealmente contro l'arbito) senza che allo stato attuale risulti un tesserato del club.

Questo il testo del comunicato del Giudice Sportivo sui provvedimenti riguardanti i giallorossi:

"SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI €

10.000 00 RODRIGUES FONSECA Paulo (Roma): doppia ammonizione per proteste

nei confronti del Direttore di gara (squalifica di una giornata: sanzione

da applicarsi automaticamente alla stregua della prescrizione obbligatoria, e direttamente vincolante anche per le competizioni nazionali, dell'art. 62 punto 3, letto in combinato disposto con L'art. 71 punto 1, del Codice Disciplinare FIFA in vigore dal 15 luglio 2019, e comunque in

quanto principio generale a cui il Giudice deve attenersi ai sensi dell'art.

3, comma 4, 068 e delle sopra menzionate norme FIFA, quindi doverosamente prescindendo dalle previsioni dell'art. 9 C65, già in vigore) e per essersi, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, avvicinato all'Arbitro con fare minaccioso e aggressive urlando diverse volte Lma frase irrispettosa".

"Ammenda di € 15.000 00: alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva, per aver consentito l'ingresso nel recinto di giuoco di un preparatore atletico Che non risulta, allo stato, essere tesserato, il quale applaudiva ironicamente in maniera continuativa il Direttore di gara, a cui si era avvicinato con atteggiamento aggressivo".